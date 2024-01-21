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    «Реал» — «Альмерия». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 21-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Альмерией»

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    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем
    Мадридский «Реал» дома сыграет с «Альмерией» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 18:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Подопечные Карло Анчелотти находятся на 2-м месте в турнирной таблице и отстают от «Жироны» на один балл при матче в запасе. Сейчас на счету «Реала» 48 очков при 15-ти победах, 3-х ничьих и одном поражении. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 40:11.

    Четыре последних матча мадридцы провели во внутренних кубках. «Реал» стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв сначала «Атлетико» в дополнительное время (5:3), а в финале разгромив «Барселону» (4:1).

    В 1/8 финала Кубка Испании королевский клуб вновь встретился с «Атлетико», но на этот раз обыграть «матрасников» «Реалу» не удалось. Подопечные Диего Симеоне взяли реванш, одержав победу в дополнительное время (4:2).

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    В чемпионате Испании «Реал» не проигрывает с 24 сентября. За этот период мадридцы сыграли 13 матчей, где одержали 10 побед и трижды была зафиксирована ничья. В крайнем туре Ла Лиги «Реал» дома с минимальным счетом обыграл «Мальорку» (1:0).

    «Альмерия»

    «Альмерия» является главным кандидатом на вылет из Ла Лиги. Эта команда замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 6 очков в 20-ти матчах.

    Отставание от спасительного 17 места составляет 10 баллов. «Альмерия» в этом сезоне ни разу не выиграла, 6 раз команда сыграла вничью и уступила в 14-ти встречах.

    В пяти последних турах Ла Лиги «Альмерия» заработала два очка. Подопечные Гаиски Гаритано разошлись миром с «Мальоркой» (0:0), а в крайнем туре отобрали очки у лидера таблицы — «Жироны» (0:0). В пассиве «Альмерии» числятся поражения от «Атлетико» (1:2), «Барселоны» (2:3) и «Осасуны» (0:1).

    Личные встречи

    В первом круге «Реал» обыграл соперника на выезде со счетом 3:1. Всего в 10-ти последних матчах на счету мадридцев 9 побед, одна встреча завершилась вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Альмерия» с коэффициентом 2.10.

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