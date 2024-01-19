Источник: Моуринью готов возглавить «Аш-Шабаб»

Экс-тренерсогласился занять пост главного тренераиз Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Aawsat.

Стало известно, что Моуринью уже обсуждал детали возможной сделки со спортивным директором «Аш-Шабаба» Доминико Тите. Отмечается, что Моуринью в ближайшие дни полетит в Эр-Рияд для того, чтобы обсудить последние условия возможного назначения.

Напомним, что 16-го января боссы «Ромы» расторгли контракт с Моуринью. Римляне после 20-и туров занимают 9-е место в таблице Серии А с 29-ю очками в активе.

Ранее сообщалось о том, что Моуринью может возглавить «Наполи».