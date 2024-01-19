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    Источник: Моуринью готов возглавить «Аш-Шабаб»

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    Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуринью согласился занять пост главного тренера «Аш-Шабаба» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Aawsat.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    Стало известно, что Моуринью уже обсуждал детали возможной сделки со спортивным директором «Аш-Шабаба» Доминико Тите. Отмечается, что Моуринью в ближайшие дни полетит в Эр-Рияд для того, чтобы обсудить последние условия возможного назначения.

    Напомним, что 16-го января боссы «Ромы» расторгли контракт с Моуринью. Римляне после 20-и туров занимают 9-е место в таблице Серии А с 29-ю очками в активе.

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