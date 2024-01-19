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    «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас»

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    «Арсенал»
    «Арсенал» примет «Кристал Пэлас» в рамках очередного тура чемпионата Англии. За ходом лондонского дерби приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — 20 января в 15:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Канониры» находятся на четвертом месте в турнирной таблице. На счету «Арсенала» 40 очков в 20-ти матчах и отставание в 5 баллов от лидирующего «Ливерпуля». Подопечные Микеля Артеты одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

    «Арсенал» сыграет свой первый матч в АПЛ в новом году после неудачного отрезка из 4-х встреч без побед. За этот период лондонцы набрали всего одно очко в 3-х играх чемпионата, а также вылетели из Кубка Англии, уступив «Ливерпулю» (0:2).

    В предыдущем туре АПЛ подопечные Артеты уступили «Фулхэму» (1:2), проиграв тем самым четвертый матч в чемпионате. Ранее «канониры» были всухую биты «Вест Хэмом» (0:2).

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    «Кристал Пэлас»

    «Орлы» располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 21 очко в 20-ти матчах. На счету «Кристал Пэлас» 5 побед, 6 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 22:29.

    В январе подопечные Роя Ходжсона провели два матча — оба в Кубке Англии. В первой встрече 1/32 финала против «Эвертона» была зафиксирована нулевая ничья, а в переигровке «Кристал Пэлас» уступил «ирискам» со счетом 0:1 и вылетел из турнира.

    Что касается чемпионата Англии, то здесь «орлы» в крайнем туре смогли обыграть дома «Брентфорд» (3:1). Этот успех прервал безвыигрышную серию «Кристал Пэлас», которая до этого составляла 8 матчей (3 ничьи и 5 поражений).

    Личные встречи

    «Арсенал» с минимальным счетом обыграл соперника в первом круге текущего сезона (0:1). Всего в 10-ти последних матчах на счету «канониров» 4 победы, «Кристал Пэлас» оказался сильнее в 2-х случаях и еще 4 раза команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 1.78.

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