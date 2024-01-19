«Арсенал» примет «Кристал Пэлас» в рамках очередного тура чемпионата Англии. За ходом лондонского дерби приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — 20 января в 15:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

«Канониры» находятся на четвертом месте в турнирной таблице. На счету «Арсенала» 40 очков в 20-ти матчах и отставание в 5 баллов от лидирующего «Ливерпуля». Подопечные Микеля Артеты одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

«Арсенал» сыграет свой первый матч в АПЛ в новом году после неудачного отрезка из 4-х встреч без побед. За этот период лондонцы набрали всего одно очко в 3-х играх чемпионата, а также вылетели из Кубка Англии, уступив «Ливерпулю» (0:2).

В предыдущем туре АПЛ подопечные Артеты уступили «Фулхэму» (1:2), проиграв тем самым четвертый матч в чемпионате. Ранее «канониры» были всухую биты «Вест Хэмом» (0:2).

«Кристал Пэлас»

«Орлы» располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 21 очко в 20-ти матчах. На счету «Кристал Пэлас» 5 побед, 6 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 22:29.

В январе подопечные Роя Ходжсона провели два матча — оба в Кубке Англии. В первой встрече 1/32 финала против «Эвертона» была зафиксирована нулевая ничья, а в переигровке «Кристал Пэлас» уступил «ирискам» со счетом 0:1 и вылетел из турнира.

Что касается чемпионата Англии, то здесь «орлы» в крайнем туре смогли обыграть дома «Брентфорд» (3:1). Этот успех прервал безвыигрышную серию «Кристал Пэлас», которая до этого составляла 8 матчей (3 ничьи и 5 поражений).

Личные встречи

«Арсенал» с минимальным счетом обыграл соперника в первом круге текущего сезона (0:1). Всего в 10-ти последних матчах на счету «канониров» 4 победы, «Кристал Пэлас» оказался сильнее в 2-х случаях и еще 4 раза команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 1.78.