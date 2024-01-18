В министерстве финансов Франции прошли обыски по делу о трансфере Неймара в «ПСЖ»

Летом 2017 года «ПСЖ» выкупил Неймара у «Барсы» за 222 миллиона евро. Этот трансфер до сих пор остается самым дорогим в истории футбола.
По данным источника, обыски в министерстве проводило Главное управление по борьбе с коррупцией и налоговым мошенничеством.
Правоохранительные органы подозревают, что трансфер бразильца в «ПСЖ» мог состояться в обход налогового законодательства.
Предполагается, что «ПСЖ» благодаря помощи чиновников избежал налоговых выплат. Налоговая могла потребовать у парижского клуба от 67 до 224 миллионов евро.
За подобные правонарушения во Франции предусмотрено тюремное заключение до 10 лет и штраф в размере 1 миллиона евро или двойную сумму доходов от преступления.
Напомним, летом 2023 года Неймар перешел из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль».