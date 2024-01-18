В министерстве финансов Франции прошли обыски по делу о трансфере Неймара в «ПСЖ»

В понедельник в Министерстве финансов Франции прошли обыски в рамках расследования трансфераиз, сообщает Le Parisien.

Летом 2017 года «ПСЖ» выкупил Неймара у «Барсы» за 222 миллиона евро. Этот трансфер до сих пор остается самым дорогим в истории футбола.

По данным источника, обыски в министерстве проводило Главное управление по борьбе с коррупцией и налоговым мошенничеством.

Правоохранительные органы подозревают, что трансфер бразильца в «ПСЖ» мог состояться в обход налогового законодательства.

Предполагается, что «ПСЖ» благодаря помощи чиновников избежал налоговых выплат. Налоговая могла потребовать у парижского клуба от 67 до 224 миллионов евро.

За подобные правонарушения во Франции предусмотрено тюремное заключение до 10 лет и штраф в размере 1 миллиона евро или двойную сумму доходов от преступления.

Напомним, летом 2023 года Неймар перешел из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль».