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    В министерстве финансов Франции прошли обыски по делу о трансфере Неймара в «ПСЖ»

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    В понедельник в Министерстве финансов Франции прошли обыски в рамках расследования трансфера Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен», сообщает Le Parisien.

    Неймар
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    Неймар

    Летом 2017 года «ПСЖ» выкупил Неймара у «Барсы» за 222 миллиона евро. Этот трансфер до сих пор остается самым дорогим в истории футбола.

    По данным источника, обыски в министерстве проводило Главное управление по борьбе с коррупцией и налоговым мошенничеством.

    Правоохранительные органы подозревают, что трансфер бразильца в «ПСЖ» мог состояться в обход налогового законодательства.

    Предполагается, что «ПСЖ» благодаря помощи чиновников избежал налоговых выплат. Налоговая могла потребовать у парижского клуба от 67 до 224 миллионов евро.

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    • За подобные правонарушения во Франции предусмотрено тюремное заключение до 10 лет и штраф в размере 1 миллиона евро или двойную сумму доходов от преступления.

    Напомним, летом 2023 года Неймар перешел из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль».

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