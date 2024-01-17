СМИ назвали саудовский клуб, в который может перейти игрок «Зенита»

Нападающий «Зенита»может продолжить карьеру в

В переходе колумбийского футболиста заинтересован «Аль-Шабаб», сообщает Sport24.

Отмечается, что клуб из Саудовской Аравии намерен сделать сине-бело-голубым официальное предложение в ближайшее время.

Transfermarkt оценивает стоимость Кассьерры в девять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 16 матчей и забил 14 мячей.

Напомним, в начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.