Орлов: «Зенит» подпишет еще одного российского игрока

Известный комментаторрассказал о трансферных планах

«Могу сказать, что есть ещё вариант. Я не буду называть фамилию, ни в коем случае.

Но я считаю, что еще один российский сильный игрок перейдет в "Зенит". Трансферное окно-то открыто. Дальше без комментариев», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, в начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.