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    Орлов: «Зенит» подпишет еще одного российского игрока

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    Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о трансферных планах «Зенита».

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Могу сказать, что есть ещё вариант. Я не буду называть фамилию, ни в коем случае.

    Но я считаю, что еще один российский сильный игрок перейдет в "Зенит". Трансферное окно-то открыто. Дальше без комментариев», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».

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