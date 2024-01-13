В «Интере» высказались о возможном трансфере Зелиньского

Петр Зелиньский Фото: globallookpress.com
«Переход Зелиньского в "Интер"? Трансферное окно открыто, мы ищем любую возможность для усиления. Нам разрешено связываться с игроками, у которых заканчивается контракт в июле. И мы хотим преуспеть в подписании свободных агентов. Однако на данный момент по переходу Зелиньского в "Интер" ещё ничего не решено», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне Зелинськи провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.