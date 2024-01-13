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    В «Интере» высказались о возможном трансфере Зелиньского

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    Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта дал свой комментарий относительно возможного подписании полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского на правах свободного агента.

    Петр Зелиньский
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    Петр Зелиньский

    «Переход Зелиньского в "Интер"? Трансферное окно открыто, мы ищем любую возможность для усиления. Нам разрешено связываться с игроками, у которых заканчивается контракт в июле. И мы хотим преуспеть в подписании свободных агентов. Однако на данный момент по переходу Зелиньского в "Интер" ещё ничего не решено», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо.

    В нынешнем сезоне Зелинськи провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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