В «Интере» высказались о возможном трансфере Зелиньского

Генеральный директордал свой комментарий относительно возможного подписании полузащитникана правах свободного агента.

«Переход Зелиньского в "Интер"? Трансферное окно открыто, мы ищем любую возможность для усиления. Нам разрешено связываться с игроками, у которых заканчивается контракт в июле. И мы хотим преуспеть в подписании свободных агентов. Однако на данный момент по переходу Зелиньского в "Интер" ещё ничего не решено», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Зелинськи провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.