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    Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов Кубка Азии

    Футбол Кубок Азии-2023 Сборная Южной Кореи Сборная Японии
    Известный портал Transfermarkt подготовил список самых дорогих игроков Кубка Азии-2024, который пройдет с 12 января по 10 февраля в Катаре.

    Ким Мин Джэ
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    Ким Мин Джэ

    Первую строчку делят корейский защитник немецкой «Баварии» Ким Мин Джэ и японский полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо.

    Интересно, что в числе топ-11 имеются только представители Японии и Южной Кореи.

    Самые дорогие футболисты Кубка Азии по версии Transfermarkt:
    • 1-2. Ким Мин Джэ (€ 60 млн, Южная Корея).
    • 1-2. Такефуса Кубо (€ 60 млн, Япония).
    • 3-4. Каору Митома (€ 50 млн, Япония).
    • 3-4. Сон Хын Мин (€ 50 млн, Южная Корея).
    • 5. Такэхиро Томиясу (€ 30 млн, Япония).
    • 6-8. Ли Кан Ин (€ 22 млн, Южная Корея).
    • 6-8. Хироки Ито (€ 22 млн, Япония).
    • 6-8. Хван Хи Чан (€ 22 млн, Южная Корея).
    • 9. Рицу Доан (€ 18 млн, Япония).
    • 10-11. Ко Итакура (€ 15 млн, Япония).
    • 10-11. Юкинари Сугавара (€ 15 млн, Япония).
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