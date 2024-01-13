Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов Кубка Азии

Ким Мин Джэ Фото: globallookpress.com
Первую строчку делят корейский защитник немецкой «Баварии» Ким Мин Джэ и японский полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо.
Интересно, что в числе топ-11 имеются только представители Японии и Южной Кореи.
Самые дорогие футболисты Кубка Азии по версии Transfermarkt:
- 1-2. Ким Мин Джэ (€ 60 млн, Южная Корея).
- 1-2. Такефуса Кубо (€ 60 млн, Япония).
- 3-4. Каору Митома (€ 50 млн, Япония).
- 3-4. Сон Хын Мин (€ 50 млн, Южная Корея).
- 5. Такэхиро Томиясу (€ 30 млн, Япония).
- 6-8. Ли Кан Ин (€ 22 млн, Южная Корея).
- 6-8. Хироки Ито (€ 22 млн, Япония).
- 6-8. Хван Хи Чан (€ 22 млн, Южная Корея).
- 9. Рицу Доан (€ 18 млн, Япония).
- 10-11. Ко Итакура (€ 15 млн, Япония).
- 10-11. Юкинари Сугавара (€ 15 млн, Япония).