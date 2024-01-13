«Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага дома сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм : Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан, Джонни Эванс, Диогу Далот, Скотт МакТоминай, Кобби Майну, Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Расмус Хёйлунн Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Деян Кулушевски, Бреннан Джонсон, Родриго Бентанкур, Оливер Скипп, Педро Порро, Ришарлисон, Тимо Вернер, Эмерсон Роял

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает текущую 9-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 20-ти матчах. На счету «красных дьяволов» 10 побед, одна ничья и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 22:27.

В январе «Манчестер Юнайтед» сыграл один матч, одержав победу над «Уиганом» в Кубке Англии (2:0). Голами в составе подопечных Эрика тен Хага отметились Далот и Фернандеш.

Эта победа стала для «Манчестер Юнайтед» лишь второй в 7-ми последних матчах во всех турнирах. За этот период «красные дьяволы» набрали 4 очка в 5-ти встречах АПЛ, взяв верх лишь над «Астон Виллой» (3:2). В крайнем туре подопечные Эрика тен Хага уступили на выезде «Ноттингем Форест» (1:2).

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб находится на 5-й позиции в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 39 очков в 20-ти матчах. На счету «Тоттенхэма» 12 побед, 3 ничьи и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 42:29.

В новом году подопечные Энджа Постекоглу провели один матч, добившись минимальной победы на «Бёрнли» (1:0) в 3-м раунде Кубка Англии. Единственный мяч на 78-й минуте игры забил Порро.

«Тоттенхэм» взял максимум очков в 4-х из 5-ти последних матчах АПЛ, уступив только «Брайтону» в гостях (2:4). В крайнем туре чемпионата Англии «шпоры» дома сломили сопротивление «Борнмута» (3:1).

Личные встречи

В первом круге текущего сезона «Тоттенхэм» на домашнем поле с сухим счетом обыграл своего соперника (2:0). Всего в 10-ти последних матчах на счету «Манчестер Юнайтед» 6 победы, лондонцы оказались сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.28.