До матча
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» занимает текущую 9-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 20-ти матчах. На счету «красных дьяволов» 10 побед, одна ничья и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 22:27.
В январе «Манчестер Юнайтед» сыграл один матч, одержав победу над «Уиганом» в Кубке Англии (2:0). Голами в составе подопечных Эрика тен Хага отметились Далот и Фернандеш.
Эта победа стала для «Манчестер Юнайтед» лишь второй в 7-ми последних матчах во всех турнирах. За этот период «красные дьяволы» набрали 4 очка в 5-ти встречах АПЛ, взяв верх лишь над «Астон Виллой» (3:2). В крайнем туре подопечные Эрика тен Хага уступили на выезде «Ноттингем Форест» (1:2).
«Тоттенхэм»
Лондонский клуб находится на 5-й позиции в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 39 очков в 20-ти матчах. На счету «Тоттенхэма» 12 побед, 3 ничьи и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 42:29.
В новом году подопечные Энджа Постекоглу провели один матч, добившись минимальной победы на «Бёрнли» (1:0) в 3-м раунде Кубка Англии. Единственный мяч на 78-й минуте игры забил Порро.
«Тоттенхэм» взял максимум очков в 4-х из 5-ти последних матчах АПЛ, уступив только «Брайтону» в гостях (2:4). В крайнем туре чемпионата Англии «шпоры» дома сломили сопротивление «Борнмута» (3:1).
Личные встречи
В первом круге текущего сезона «Тоттенхэм» на домашнем поле с сухим счетом обыграл своего соперника (2:0). Всего в 10-ти последних матчах на счету «Манчестер Юнайтед» 6 победы, лондонцы оказались сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.28.