Защитник «Марселя» перейдет в «Аль-Хиляль»

Защитник «Марселя»продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Бразильский футболист близок к переходу в «Аль-Хиляль», сообщает Relevo.

Источник отмечает, что саудовский клуб заплатит за бразильского футболиста 20 миллионов евро.

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо после матча со «Страсбургом» (1:1) подтвердил, что «Аль-Хиляль» хочет приобрести Лоди.

«Ренан не играл, потом что сейчас клубы ведут переговоры, мы не хотели рисковать», — приводит слова итальянского специалиста журналист Фабрицио Романо.

Также стало известно, что «Марсель» после продажи Лоди купит шотландского защитника «Вероны» Джоша Дойга.

Transfermarkt оценивает стоимость Лоди в 20 миллионов евро.

Напомним, за «Аль-Хиляль» выступают Неймар и бывший лидер «Зенита» Малком.