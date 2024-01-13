Защитник «Марселя» перейдет в «Аль-Хиляль»

Ренан Лоди Фото: globallookpress.com
Бразильский футболист близок к переходу в «Аль-Хиляль», сообщает Relevo.
Источник отмечает, что саудовский клуб заплатит за бразильского футболиста 20 миллионов евро.
Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо после матча со «Страсбургом» (1:1) подтвердил, что «Аль-Хиляль» хочет приобрести Лоди.
«Ренан не играл, потом что сейчас клубы ведут переговоры, мы не хотели рисковать», — приводит слова итальянского специалиста журналист Фабрицио Романо.
Также стало известно, что «Марсель» после продажи Лоди купит шотландского защитника «Вероны» Джоша Дойга.
Transfermarkt оценивает стоимость Лоди в 20 миллионов евро.
Напомним, за «Аль-Хиляль» выступают Неймар и бывший лидер «Зенита» Малком.