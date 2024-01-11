Игроки сборной Гамбии потеряли сознание во время полета на Кубок Африки

Несколько футболистов сборнойпотеряли сознание во время полета в Кот-д’Ивуар на Кубок африканских наций, сообщает журналист Сане Маланг.

Некоторые игроки потеряли сознание из-за нехватки кислорода в салоне. Причиной инцидента стал небольшой размер самолета.

Два гамбийских футболиста до сих пор находятся в шоковом состоянии после случившегося.

В связи с этим вся делегация сборной Гамбии вернулась домой.

По словам главного тренера сборной Гамбии Тома Саинтфита, если бы полет продлился еще 30 минут, то все люди, находившиеся на борту самолета, погибли бы.

Сборная Гамбии на групповом этапе Кубка африканских сыграет с командами Сенегала, Камеруна и Гвинеи.

Кубок африканских наций пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот’д'Ивуаре.