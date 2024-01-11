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    Игроки сборной Гамбии потеряли сознание во время полета на Кубок Африки

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    Несколько футболистов сборной Гамбии потеряли сознание во время полета в Кот-д’Ивуар на Кубок африканских наций, сообщает журналист Сане Маланг.

    Футболисты сборной Гамбии
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    Футболисты сборной Гамбии

    Некоторые игроки потеряли сознание из-за нехватки кислорода в салоне. Причиной инцидента стал небольшой размер самолета.

    Два гамбийских футболиста до сих пор находятся в шоковом состоянии после случившегося.

    В связи с этим вся делегация сборной Гамбии вернулась домой.

    По словам главного тренера сборной Гамбии Тома Саинтфита, если бы полет продлился еще 30 минут, то все люди, находившиеся на борту самолета, погибли бы.

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    Кубок африканских наций пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот’д'Ивуаре.

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