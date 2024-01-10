Тренер «Мидлсбро» Кэррик: Победа над «Челси» — нечто особенное

Главный тренер «Мидлсбро»высказался о победе команды над лондонским «Челси» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка лиги.

«Это было нечто особенное. Я знаю, что это двухматчевое противостояние и за выход в финал ещё нужно сыграть в Лондоне. Невероятно то, через что нам пришлось пройти как клубу: со всеми травмами и с составом, который находится в том состоянии, чтобы выйти на поле и победить команду уровня "Челси", в какой бы форме она ни была. Это потрясающе.

Ребята были исключительными сегодня вечером. Их усилия зашкаливали. Игроки сражаются и ссорятся вместе, оставаясь лежать без сил на газоне. Это великолепное чувство, и я действительно горжусь ими», — приводит слова Кэррика Sky Sports.

Ответная встреча между «Челси» и «Мидлсбро» состоится 23 января в Лондоне.