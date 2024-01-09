Вернер: Я всегда скучал по АПЛ, ведь это лучшая лига в мире

Нападающийпрокомментировал свой переход из

«Разговор с тренером был продуктивный. Он сразу мне дал понять, что я нужен этой команде. Я сразу решил, что это будет идеальным решением.

Надеюсь, что смогу проявить себя с лучшей стороны. Я могу играть на любой позиции в атаке. Одна из моих сильных сторон — это гибкость.

Я всегда скучал по АПЛ, ведь это лучшая лига в мире. Особенно скучал по Лондону. Я люблю Англию, и очень скучал по ней, как только уехал. Это прекрасное место для жизни», — приводит слова игрока официальный сайт «Тоттенхэма».

В текущем сезоне Вернер провел за «РБ Лейпциг» 14 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.