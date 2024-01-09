Кузьмичев: «Аталанта» продлила контракт с Миранчуком еще на год

Бывший директор футбольной академии московскогоподелился информацией о будущем

«Как дела у Миранчука в "Аталанте"? Она с ним продлила контракт ещё на год. У них до конца декабря 2023 года была опция продления контракта в одностороннем порядке.

Думаю, что как в активе они в нём заинтересованы. Понимали, что, если не продлят, Алексей может подписаться», — отметил Кузьмичёв в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В этом сезоне Миранчук провел 15 матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.