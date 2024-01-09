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    Кузьмичев: «Аталанта» продлила контракт с Миранчуком еще на год

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    Бывший директор футбольной академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился информацией о будущем Алексея Миранука в «Аталанте».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Как дела у Миранчука в "Аталанте"? Она с ним продлила контракт ещё на год. У них до конца декабря 2023 года была опция продления контракта в одностороннем порядке.

    Думаю, что как в активе они в нём заинтересованы. Понимали, что, если не продлят, Алексей может подписаться», — отметил Кузьмичёв в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

    В этом сезоне Миранчук провел 15 матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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