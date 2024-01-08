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    Аллегри: «Салернитана» неплохо оборонялась

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Салернитана
    Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе туринского клуба над «Салернитаной» (2:1) в 19-м туре Серии А.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Надо быть реалистами. "Интер" проводит отличный сезон. Победа над "Салернитаной" была важна для того, чтобы держать команду с пятого места на расстоянии. 15-очковый отрыв — это пять побед, что важно.

    Прямо сейчас мы в хорошем физическом состоянии, более спокойно действуем в тяжёлых ситуациях. Мы хорошо провели первый тайм. "Салернитана" неплохо оборонялась. В целом мы провели хорошую игру, хотя и уступали со счётом 0:1.

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    А вот что мне не понравилось, и парни об этом знают, так это то, что мы пропустили так же, как от "Фрозиноне". А в Кубке Италии мы пропустили спустя 40 секунд после начала игры. Это плохие сигналы. Есть ощущение, что мы рискуем пропустить всякий раз, когда соперник забрасывает мяч в область штрафной площади. Мы не так уверены в себе, как прежде. Надо спокойно над этим поработать, нельзя, чтобы был риск пропустить гол из ниоткуда», — приводит слова Аллегри Football Italia.

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