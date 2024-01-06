«Эмполи» в рамках 19-го тура чемпионата Италии дома сыграет против «Милана». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Эмполи»

Команда из одноименного города занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков в 18-ти матчах. На счету «Эмполи» 3 победы, 4 ничьих и 11 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 10:30.

«Эмполи» подходит к матчу с «Миланом» с серией из 6-ти матчей без побед. За этот период «синие» по три раза сыграли вничью и уступили. Последний раз подопечные Аурелио Андреацолли праздновали успех 12 ноября прошлого года в матче 12-го тура против «Наполи» (1:0).

«Синие» не забивают на протяжении 3-х матчей подряд. Сначала «Эмполи» всухую уступил «Торино» (0:1) и «Лацио» (0:2), а в крайнем туре разошелся миром в безголевой ничьей с «Кальяри» (0:0).

«Милан»

«Милан» идет третьим в турнирной таблицы Серии А, записав в свой актив 36 очков в 18-ти матчах. На счету «россонери» 11 побед, 3 ничьи и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 32:20.

Подопечные Стефано Пиоли уже сыграли один матч в новом году, успешно преодолев стадию 1/8 финала. Со счетом 4:1 был разгромлен «Кальяри».

Благодаря этому успеху «Милан» продлил свою беспроигрышную серию до 5-ти матчей по всех турнирах. За этот период «красно-черные» одержали 4 победы и один раз сыграли вничью. В крайнем туре Серии А «Милан» дома с минимальным счетом одолел «Сассуоло» (1:0).

Личные встречи

В прошлом сезоне Серии А «Милан» в гостях обыграл «Эмполи» со счетом 3:1, а встреча на «Сан-Сиро» завершилась безголевой ничьей (0:0). Всего в 10-ти последних матчах на счету «россонери» 6 побед, «Эмполи» праздновал успех в одном случае и еще трижды команды расходились миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эмполи» — «Милан» с коэффициентом 2.45.