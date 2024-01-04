Азмун: Когда я только приехал в «Рому», фанаты не хотели видеть меня в команде

Нападающийвысказался об адаптации после перехода в итальянский клуб.

«Когда я только приехал сюда, фанаты не хотели видеть меня в команде. Я сразу подумал о том, что мне нужно много работать для того, чтобы помочь своему клубу.

Теперь я очень рад быть игроком "Ромы" и, как и все мои партнёры, готов умереть за этот клуб», — приводит слова Азмуна Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Азмун провел 13 матчей за «Рому» в Серии А и отметился одним забитым голов, заработав при этом 2 желтые карточки.

После 18-и туров в чемпионате Италии «Рома» занимает 7-е место в таблице с 28-ю очками в активе.