В «Оренбурге» подтвердили аренду 19-летнего чилийца

Президентдал свой комментарий по поводу трансфера полузащитника

«Договор между "Оренбургом" и "Коло-Коло" об аренде с правом выкупа Томпсона подписан. Пока это арендное соглашение до конца этого сезона. Футболист многообещающий, хотелось бы увидеть его в деле, поэтому решение о полноценном выкупе игрока будет принято в конце сезона», — цитирует Еремякина Sport24.

Ранее сообщалось, что 19-летний Томпсон был арестован за жестокое избиение своей девушки. В связи с этим он надеется как можно скорее покинуть Чили.

Transfermarkt оценивает стоимость Томпсона в 800 тысяч евро.