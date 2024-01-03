Луческу: Мхитарян — мой ученик

Экс-наставник «Шахтера»оценил успехи бывшего подопечногов европейском футболе.

Сейчас Мхитарян играет за миланский «Интер».

«Что могу сказать по поводу Мхитаряна, который даже в 34 года остаётся востребован в Европе? Это мой ученик. Мы все знаем этого игрока, но, прежде всего, он великий человек. Футбольный интеллектуал, говорит на 5 языках, очень умный.

Он делает разницу на поле: он пробегал у меня 12 километров за матч, он очень быстр умственно и физически. А ещё он забивал много голов, играя у меня на позиции полузащитника. Его карьера меня не удивляет», — приводит слова Мирчи Луческу BSO.