ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шавкат Рахмонов5 причин, почему Рахмонов победит Эдвардса
  • 10:10
    • Касаткина вышла в третий круг турнира в Брисбене
  • 14:50
    • «Флуминенсе» подтвердил информацию о переходе Нино в «Зенит»
  • 14:36
    • В РФС сообщили, на каких стадионах нельзя будет провести финал Кубка России
  • 14:20
    • Президент «Тальереса»: «Краснодар» хочет купить Бустоса
  • 14:09
    • Генсек РФС: Мы бы хотели организовать матч сборной России со странами БРИКС
    Все новости спорта

    Луческу: Мхитарян — мой ученик

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер
    Экс-наставник «Шахтера» Мирча Луческу оценил успехи бывшего подопечного Генриха Мхитаряна в европейском футболе.

    Генрих Мхитарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Генрих Мхитарян

    Сейчас Мхитарян играет за миланский «Интер».

    «Что могу сказать по поводу Мхитаряна, который даже в 34 года остаётся востребован в Европе? Это мой ученик. Мы все знаем этого игрока, но, прежде всего, он великий человек. Футбольный интеллектуал, говорит на 5 языках, очень умный.

    Он делает разницу на поле: он пробегал у меня 12 километров за матч, он очень быстр умственно и физически. А ещё он забивал много голов, играя у меня на позиции полузащитника. Его карьера меня не удивляет», — приводит слова Мирчи Луческу BSO.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Закончит ли «Атлетико» беспроигрышную серию «Жироны»?
  • «Жирона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Мальорка» закроется и будет всеми силами отбиваться
  • «Реал» Мадрид — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Матч станет легкой прогулкой для парижан
  • «ПСЖ» — «Тулуза». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 3 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры