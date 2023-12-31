Спортдиректор «Крыльев Советов» рассказал о возможной продаже Гарре

Спортивный директорзаявил о том, что ведет переговоры с клубами о возможной продаже полузащитника команды

«Об интересе к нему много пишут в прессе. На сегодняшний день официальных обращений в клуб не было. Кулуарно люди звонят, спрашивают, интересуются и собирают информацию. Предварительные разговоры ведутся.

Мы уже представляли "Крылья" без лидеров много раз: когда уходили Сергеев, Зиньковский, Пруцев, Глушенков, Сарвели. Мы не можем говорить: "Нельзя представить 'Крылья' без Гарре". Но в то же время понимаем, что Гарре — один из ключевых игроков для нас. Своей статистикой он это доказывает», — приводит слова Корниленко Чемпионат.

В нынешнем сезоне Гарре провел 15 матчей за «Крыльев Советов», забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.