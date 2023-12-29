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    «Фиорентина» минимально одолела «Торино»

    «Фиорентина» — «Торино»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фиорентина Торино
    В матче 18-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» в родных стенах минимально переиграла «Торино» со счетом 1:0.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    Единственным голов в данном поединке отметился Лука Раньери с передачи Микаэля Кайоде на 83-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Торино 1:0
    Гол: 1:0 Лука Раньери (83') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Никола Миленкович, Лука Раньери, Кристиано Бираги (Фабьяно Паризи, 78'), Артур Мело (Роландо Мандрагора, 65'), Альфред Дункан, Джакомо Бонавентура (Лукас Мартинес, 88'), Жонатан Иконе (Риккардо Соттиль, 88'), Кристиан Куаме, Лукас Бельтран (M'bala Nzola, 64'), Michael Kayode Торино: Ваня Милинкович-Савич, Рауль Белланова (Мергим Войвода, 78'), Рикардо Родригес, Алессандро Буонджорно, Никола Влашич (Коффи Джиджи, 79'), Валентин Лацаро, Иван Илич, Самуэле Риччи (Кароль Линетти, 62'), Адриен Тамез (Демба Сек, 87'), Дуван Сапата, Пьетро Пеллегри (Антонио Санабрия, 62') Предупреждения: Кристиано Бираги (24'), Самуэле Риччи (55'), Michael Kayode (68'), Лука Раньери (75'), Жонатан Иконе (87'), Коффи Джиджи (89')

    Календарь и таблица Серии А

    Победа позволила «Фиорентине» набрать 33 очка и подняться на четвертое место в турнирной таблице. У «Торино» осталось 24 пункта и десятая позиция.

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