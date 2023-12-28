ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагИзменить подход к трансферам и верить в Тен Хага. Пять задач для нового руководства «МЮ»
  • 13:25
    • «Авангард» продлил контракт с форвардом Буше
  • 13:50
    • «Ман Сити» определился с главной трансферной целью
  • 13:14
    • Игрок «Спартака» вошел в заявку ДР Конго на Кубок африканских наций
  • 12:59
    • Малкин вышел на второе место по количеству голов в НХЛ среди россиян
  • 12:13
    • «Удинезе» отреагировал на слухи об интересе к лидеру «Крыльев Советов»
    Все новости спорта

    Звезда «Штутгарта» заявил о желании играть в АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Штутгарт Бундеслига Футбол Германии
    Лучший бомбардир «Штутгарта» и сборной Гвинеи Серу Гирасси заявил о желании попробовать свои силы в английской Премьер-лиге, сообщает Get German Football News.

    Серу Гирасси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серу Гирасси

    Гвинейский нападающий намерен покинуть швабов уже в зимнее трансферное окно и перейти в один из клубов АПЛ, которые проявляют к нему громадный интерес.

    Также Гирасси интересуются команды из других ведущих европейских чемпионатов, но сам он хочет играть только в Англии. Другим фактором при проведении переговоров станет количество игрового времени.

    Нападающий и его агенты уже успели отвергнуть несколько предложений, где Гирасси не могли гарантировать стабильное место в стартовом составе.

  • Гирасси, Савио и еще 10 ноунеймов, которые удивили на старте сезона
  • Настало время обратить внимание не только на топ-игроков
  • 18/10/2023

    • Гвинеец стал футболистом «Штутгарта» в 2022 году. В текущем сезоне он сыграл за команду 15 матчей, забил 18 голов. На Transfermarkt его цена равна € 40 млн.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли «Арсенал» зимним чемпионом АПЛ?
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Ак Барс» и «Металлург» Мг сделают акцент на атаке?
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Остановит ли «Брайтон» «Тоттенхэм»?
  • «Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Лацио — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры