Звезда «Штутгарта» заявил о желании играть в АПЛ

Серу Гирасси Фото: globallookpress.com
Гвинейский нападающий намерен покинуть швабов уже в зимнее трансферное окно и перейти в один из клубов АПЛ, которые проявляют к нему громадный интерес.
Также Гирасси интересуются команды из других ведущих европейских чемпионатов, но сам он хочет играть только в Англии. Другим фактором при проведении переговоров станет количество игрового времени.
Нападающий и его агенты уже успели отвергнуть несколько предложений, где Гирасси не могли гарантировать стабильное место в стартовом составе.
Гвинеец стал футболистом «Штутгарта» в 2022 году. В текущем сезоне он сыграл за команду 15 матчей, забил 18 голов. На Transfermarkt его цена равна € 40 млн.