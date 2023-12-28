Звезда «Штутгарта» заявил о желании играть в АПЛ

Лучший бомбардир «Штутгарта» и сборной Гвинеизаявил о желании попробовать свои силы в английской Премьер-лиге, сообщает Get German Football News.

Гвинейский нападающий намерен покинуть швабов уже в зимнее трансферное окно и перейти в один из клубов АПЛ, которые проявляют к нему громадный интерес.

Также Гирасси интересуются команды из других ведущих европейских чемпионатов, но сам он хочет играть только в Англии. Другим фактором при проведении переговоров станет количество игрового времени.

Нападающий и его агенты уже успели отвергнуть несколько предложений, где Гирасси не могли гарантировать стабильное место в стартовом составе.

Гвинеец стал футболистом «Штутгарта» в 2022 году. В текущем сезоне он сыграл за команду 15 матчей, забил 18 голов. На Transfermarkt его цена равна € 40 млн.