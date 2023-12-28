Тренер «Эвертона» высказался о поражении от «Манчестер Сити»

Наставник «Эвертона»прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в матче АПЛ.

«Мы можем обсуждать штраф весь день. Менеджеры во время звонков в Zoom говорили, что это фарс, но так оно и есть.

Это совершенно естественное положение. Он не поднимает руку, чтобы отразить мяч, он буквально прыгает, чтобы попытаться заблокировать мяч. То, как из этого делают пенальти, странно в моём мире, но я, должно быть, с другой планеты.

Никто не говорит, что решение неправильное, но мы говорим, что закон написан неправильно и поэтому это необходимо изменить.

Мы видим, что за что-то ставят пенальти, а за что-то нет. И так каждую неделю», — приводит слова Дайча Reuters.

«Эвертон» на данный момент занимает 17-е место в АПЛ, набрав 16 очков.