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    Ивич: Медведев — мой любимый теннисист после Джоковича

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич считает, что сербский теннисист Новак Джокович является лучшим спортсменом последних 10 лет.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я люблю теннис. Джокович — величайший. Даже вопросов быть не может. Он стал величайшим еще два года назад. То, что Новак продолжает делать в 36 лет, немыслимо. Даже если бы он был британцем, американцем, испанцем, я бы все равно сказал, что он величайший.

    Это лучший атлет последних 10 лет во всех видах спорта. То, что он из Сербии, — гордость для нас. Теннис — спорт для богатых людей. И то, что парень из маленькой страны пришел и победил всех, — супер.

    Публика всегда была против Джоковича, против него было все, но у него невероятная ментальная сила. Я его огромный фанат, как и почти все сербы. Джокович заставляет Сербию просыпаться в четыре утра ради его матчей — и я просыпаюсь вместе со всеми.

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    • Мне однажды удалось с ним пообщаться на греческом острове. Новак очень скромный и приятный, всегда чутко относится к фанатам и много делает для сербов, для детей. У него огромное сердце.

    Медведев? Мой любимый игрок после Джоковича! Когда Новак закончит, я буду болеть за Даниила. Мне нравится стиль Медведева, нравятся те сумасшедшие вещи, которые он иногда делает.

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    • Я люблю в нем то, что он всегда честен перед самим собой на корте и демонстрирует в игре свою личность. И никогда не притворяется. Они похожи в этом с Новаком», — приводит слова сербского специалиста «Чемпионат».

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