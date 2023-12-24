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    Почеттино недоволен, что «Челси» придется тренироваться в Рождество

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    Наставник «Челси» Маурисио Почеттино подверг критике календарь АПЛ.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    24 декабря синие сыграют с «Вулверхэмптоном», а уже на следующий день, в Рождество, приступят к тренировкам, чтобы подготовиться к поединку с «Кристал Пэлас», который запланирован на 27 декабря.

    «Мы намерены тренироваться 25 декабря. Мы не можем позволить себе остановиться, так как у нас ещё одна игра с "Кристал Пэлас" 27-го числа.

    У игроков очень мало времени на то, чтобы восстановиться. При этом у "орлов" последняя игра была только 21-го числа. Есть разница в восстановлении. Я не собираюсь жаловаться, но организация должна быть лучше, потому что это несправедливо», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

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