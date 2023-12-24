Почеттино недоволен, что «Челси» придется тренироваться в Рождество

Наставник «Челси»подверг критике календарь АПЛ.

24 декабря синие сыграют с «Вулверхэмптоном», а уже на следующий день, в Рождество, приступят к тренировкам, чтобы подготовиться к поединку с «Кристал Пэлас», который запланирован на 27 декабря.

«Мы намерены тренироваться 25 декабря. Мы не можем позволить себе остановиться, так как у нас ещё одна игра с "Кристал Пэлас" 27-го числа.

У игроков очень мало времени на то, чтобы восстановиться. При этом у "орлов" последняя игра была только 21-го числа. Есть разница в восстановлении. Я не собираюсь жаловаться, но организация должна быть лучше, потому что это несправедливо», — приводит слова Почеттино Daily Mail.