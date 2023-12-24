Корнеев — о том, почему Миранчук мало играет: Тупость Гасперини

Бывший футболистpаявил, что главный тренериспытывает неприязнь к российскому полузащитнику

«Почему Миранчук получает мало игрового времени? Тупость Гасперини. Есть человеческая история, где один человек испытывает к другому человеку неприязнь.

Не могу объяснить, как Миранчук со своими качествами не выходит на игры. Причём играя 5-10 минут и делая разницу, потом сидит и ждёт. В таких матчах, когда ты "не вскрываешь", дай ему 30 минут хотя бы», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 28‑летний Миранчук забил один мяч и сделал две голевые передачи в 12 матчах.