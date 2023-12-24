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    Полузащитник ЦСКА может перейти в «Пари НН»

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    «Пари НН» интересуется полузащитником ЦСКА Никитой Ефремовым. Об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик‑Гусейнов.

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    «Пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть сделку. Интерес к этому игроку есть. Мы должны дать информацию, когда интерес перерастет в документально‑юридические конструкции, пока их нет», — приводит слова Мелика-Гусейнова «Матч ТВ».

    В текущем сезоне 20-летний Ермаков провел в чемпионате России пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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