Полузащитник ЦСКА может перейти в «Пари НН»

интересуется полузащитником ЦСКА. Об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик‑Гусейнов.

«Пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть сделку. Интерес к этому игроку есть. Мы должны дать информацию, когда интерес перерастет в документально‑юридические конструкции, пока их нет», — приводит слова Мелика-Гусейнова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 20-летний Ермаков провел в чемпионате России пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

Напомним, ранее стало известно, что французский «Нант» интересуется вингером «Пари НН» Эдгаром Севикяном.