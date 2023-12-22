Луиш Фигу: В Европе нет места Суперлиге

Легенда португальского футбола, выступавший за «Барселону», «Реал», «Интер», прокомментировал решение Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА.

«Болельщики, игроки, тренеры, федерации, клубы, лиги и все те, кто любит красивую игру, громко говорят: "В Европе нет места какой-либо 'суперлиге'. Спортивные заслуги — вот что имеет значение. Футбол для всех. Оставьте его открытым для всех", — написал Фигу в своей соцсети.

Напомним, что вчера, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира. В данный момент в число участников Суперлиги входят только испанские "Барселона" и "Реал".