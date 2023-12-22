ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересСуперлига возвращается? Проект, который УЕФА надеялся похоронить до Рождества, был снова открыт
    Все новости спорта

    Луиш Фигу: В Европе нет места Суперлиге

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру УЕФА Барселона Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Легенда португальского футбола Луиш Фигу, выступавший за «Барселону», «Реал», «Интер», прокомментировал решение Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА.

    Луиш Фигу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луиш Фигу

    «Болельщики, игроки, тренеры, федерации, клубы, лиги и все те, кто любит красивую игру, громко говорят: "В Европе нет места какой-либо 'суперлиге'. Спортивные заслуги — вот что имеет значение. Футбол для всех. Оставьте его открытым для всех", — написал Фигу в своей соцсети.

    Напомним, что вчера, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира. В данный момент в число участников Суперлиги входят только испанские "Барселона" и "Реал".

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» уверенно выиграет финал клубного чемпионата мира
  • «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Гости не будут мальчиками для битья в этой встрече
  • «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • У «Милана» не возникнет проблем в матче с аутсайдером Серии А
  • «Салернитана» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эмполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры