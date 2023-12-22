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    Анчелотти о победе над «Алавесом»: «Реал» показал небывалую энергию

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Алавесом» (1:0) в гостевом матче 18-го тура Ла Лиги.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Автором единственного гола стал Лукас Васкес, поразивший ворота «Алавеса» в компенсированное время.

    «Команда приложила огромные усилия, считаю, что мы заслужили победу.

    Матч получился очень сложным. Когда остаешься в меньшинстве, то многие могут подумать, что соперник может забить гол, но у нашей команды небывалая энергия. Мы здорово держались, очень хорошо оборонялись и были вознаграждены.

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    • Что касается Лукаса Васкеса, то вторую игру он появляется внутри штрафной, потому что там он действует очень активно. В этом матче он забил гол, а в прошлой встрече с "Вилльяреалом" сделал результативную передачу. Он не самый большой игрок по габаритам, но выглядит опасно внутри штрафной.

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    Это был трудный и сложный матч для нас, но благодаря самоотверженности команды мы победили», — приводит слова Анчелотти Marca.

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