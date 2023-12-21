«Атлетик» — «Лас-Пальмас»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

В матче 18-го тура испанской Ла Лагихозяева одержали победу — 1:0.

На 40-й минуте баски имели шанс открыть счет, но нападающий Горка Гурусета не смог пробить вратаря соперников.

«Атлетик» полностью доминировал на поле в течение матча, но воплотить свое преимущество в голы смог лишь на 90+4 минуте, когда точный удар удался появившемуся на поле во втором тайме 20-летнему Унаи Гомесу.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Лас-Пальмас 0:0 Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Андер Эррера (Микель Весга, 56'), Беньят Прадос Диас, Ойан Сансет (Унаи Гомес Эчеваррия, 66'), Иньяки Уильямс, Нико Уильямс, Горка Гурусета (Алехандро Беренгер, 56') Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Серхи Кардона, Сауль Басилио Коко-Басси Оубинья, Хулиан Араухо, Энзо Луаодис, Хавьер Муньос, Сори Каба (Сандро Рамирес, 59'), Мунир Эль-Хаддади, Maximo Perrone, Marvin Park (Оменук Мфулю, 78'), Mika Mármol Предупреждения: Хулиан Араухо (39'), Maximo Perrone (68')

В следующем туре «Атлетик» сыграет в гостях с «Севильей».

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«Лас-Пальмас» примет на своем поле «Барселону».