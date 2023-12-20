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    «Фрозиноне» выбил «Наполи» из Кубка Италии

    «Наполи» — «Фрозиноне»: счет матча 0:4 (0:0), обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Наполи Фрозиноне
    В 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» на своем поле уступил с разгромным счетом«Фрозиноне» — 0:4.

    Энцо Барренечеа
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    Энцо Барренечеа

    На 37-й минуте мяч забил Джованни Симеоне, но он был позже отменен из-за игры рукой.

    «Фрозиноне» смог выйти вперед на 65-й минуте, когда арендованный у «Ювентуса» аргентинский полузащитник Энцо Барренечеа, замкнул передачу Луки Гарритано.

    Второй гол гости забили спустя пять минут. Отличился 25-летний форвард Джузеппе Казо.

    Точку же в матче на 90-й минуте поставил Валид Хеддира с пенальти и Абду Харруи на 90+5 минуте.

    Футбол. Италия. Кубок
    Наполи — Фрозиноне 0:2
    Голы: 0:1 Enzo Barrenechea (65'), 0:2 Giuseppe Caso (70') Предупреждения: Мехди Бурабья (43'), Giorgi Kvernadze (45 + 1'), Йенс-Люс Каюсте (62'), Giuseppe Caso (70'), Джанлука Гаэтано (74'), Абдау Харрауи (80'), Маттео Политано (85')

    В четвертьфинале «Фрозиноне» будет играть с победителем пары «Ювентус» — «Салернитана».

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