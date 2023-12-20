«Наполи» — «Фрозиноне»: счет матча 0:4 (0:0), обзор голов

В 1/8 финала Кубка Италиина своем поле уступил с разгромным счетом— 0:4.

На 37-й минуте мяч забил Джованни Симеоне, но он был позже отменен из-за игры рукой.

«Фрозиноне» смог выйти вперед на 65-й минуте, когда арендованный у «Ювентуса» аргентинский полузащитник Энцо Барренечеа, замкнул передачу Луки Гарритано.

Второй гол гости забили спустя пять минут. Отличился 25-летний форвард Джузеппе Казо.

Точку же в матче на 90-й минуте поставил Валид Хеддира с пенальти и Абду Харруи на 90+5 минуте.

Футбол. Италия. Кубок Наполи — Фрозиноне 0:2 Голы: 0:1 Enzo Barrenechea (65'), 0:2 Giuseppe Caso (70') Предупреждения: Мехди Бурабья (43'), Giorgi Kvernadze (45 + 1'), Йенс-Люс Каюсте (62'), Giuseppe Caso (70'), Джанлука Гаэтано (74'), Абдау Харрауи (80'), Маттео Политано (85')

В четвертьфинале «Фрозиноне» будет играть с победителем пары «Ювентус» — «Салернитана».