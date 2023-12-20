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    Источник: Чавес может покинуть «Динамо»

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    Полузащитник «Динамо» Луис Чавес может перебраться в другой клуб летом 2024 года. Об этом сообщает ESPN.

    Луис Чавес
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    Луис Чавес

    «Луис доволен, у него все хорошо, и после Кубка Америки он все проанализирует. У него еще три года по контракту с "Динамо", но если он покажет себя на Кубке Америки, возможно, что им заинтересуются большие европейские клубы», — сказал источник близкий к футболисту.

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    • Отмечается, что к полузащитнику проявляют интерес клубы из Англии и Саудовской Аравии.

    В нынешнем сезоне Чавес провел 11 матчей за «Динамо» в РПЛ и забил 2 гола. Напомним, что полузащитник пополнил состав «бело-голубых» в августе этого года.

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