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    Шалимов: Мне нравится «Реал Сосьедад» по игре, но «ПСЖ» чуть‑чуть фаворит

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    Известный тренер Игорь Шалимов считает, что «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, проиграет «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Мне нравится, как играет "Реал Сосьедад": низом много игры, на контроле мяча, достаточно агрессивно.

    Но "ПСЖ" — более прожженный боец в еврокубках, у них есть Килиан Мбаппе. Если он подойдет к играм так, как надо, то доставит много проблем и сыграет большую роль в проходе в следующую стадию.

    Мне нравится "Реал Сосьедад" по игре, но "ПСЖ" чуть‑чуть фаворит», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

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