Шалимов: Мне нравится «Реал Сосьедад» по игре, но «ПСЖ» чуть‑чуть фаворит

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
«Мне нравится, как играет "Реал Сосьедад": низом много игры, на контроле мяча, достаточно агрессивно.
Но "ПСЖ" — более прожженный боец в еврокубках, у них есть Килиан Мбаппе. Если он подойдет к играм так, как надо, то доставит много проблем и сыграет большую роль в проходе в следующую стадию.
Мне нравится "Реал Сосьедад" по игре, но "ПСЖ" чуть‑чуть фаворит», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».
Первые матчи 1/8 финала состоятся 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 5-6 и 12-13 марта.