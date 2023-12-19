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    Ребров поддержит Шевченко на выборах президента УАФ

    Футбол Футбол Украины
    Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отметил, что поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко на выборах президента УАФ.

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    «Он должен сам решать, что ему делать. Если он будет управлять нашим футболом, я считаю, что это будет хорошо для всех. Это тот человек, с которым можно общаться и найти общий язык.

    Если его изберут президентом УАФ, то я ему желаю только удачи. Это очень ответственная должность. По-моему, непросто согласиться на такую должность, потому что, еще раз, она очень ответственная. Со своей стороны я буду поддерживать Николаевича и сделаю все, чтобы помочь», — цитирует Реброва GoalPoint.

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