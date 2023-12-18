Бернарду Силва о чемпионате Саудовской Аравии: Думаю, уровень футбола продолжит расти

Полузащитниквысказался о потенциале чемпионата Саудовской Аравии в ближайшие годы.

«Чемпионат Саудовской Аравии в последнее время стал значительно сильнее. Да, это произошло во многом благодаря финансовым вливаниям. Думаю, уровень футбола в этой стране продолжит расти.

Возможное продолжение карьеры в Саудовской Аравии? Сейчас я сосредоточен исключительно на игре за "Ман Сити". Очень счастлив быть причастным к европейскому футболу. Бесспорно, во всём мире нет уровня выше», — приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «Манчестер Сити», забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.