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    Нагельсман: Возвращение Нойера в сборную Германии возможно в марте

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии
    Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на вопрос, может ли вратарь «Баварии» Мануэль Нойер снова стать основным голкипером национальной команды.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Если все пойдет так, как сейчас, то все сводится к тому, что это возвращение возможно в марте. Тер Штеген сейчас травмирован, и мы будем следить за тем, сможет ли он восстановиться от травмы. В конце концов, и Марк, и Мануэль знают, что самое главное — это успех команды.

    Задача же тренера заключается в том, чтобы решить, кто на текущий момент является лучшим игроком на позиции. И если в марте один из них будет явно лучше другого, то я буду испытывать и радость, и горе от принятия решения», — приводит слова Нагельсмана Kicker.

    После того, как Нойер сломал ногу, основным голкипером сборной Германии стал Марк-Андре тер Штеген. В последнее время тер Штеген начал испытывать сильные боли в спине, из-за которых ему потребовалась операция.

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