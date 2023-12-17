Нагельсман: Возвращение Нойера в сборную Германии возможно в марте

Наставник сборной Германииответил на вопрос, может ли вратарь «Баварии»снова стать основным голкипером национальной команды.

«Если все пойдет так, как сейчас, то все сводится к тому, что это возвращение возможно в марте. Тер Штеген сейчас травмирован, и мы будем следить за тем, сможет ли он восстановиться от травмы. В конце концов, и Марк, и Мануэль знают, что самое главное — это успех команды.

Задача же тренера заключается в том, чтобы решить, кто на текущий момент является лучшим игроком на позиции. И если в марте один из них будет явно лучше другого, то я буду испытывать и радость, и горе от принятия решения», — приводит слова Нагельсмана Kicker.

После того, как Нойер сломал ногу, основным голкипером сборной Германии стал Марк-Андре тер Штеген. В последнее время тер Штеген начал испытывать сильные боли в спине, из-за которых ему потребовалась операция.