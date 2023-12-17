«Фрайбург» — «Кельн»: счет матча 2:0, обзор голов

«Фрайбург» Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Михаэль Грегорич и Роланд Шаллои.
Отметим, что гости доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Юлиана Шабо.
Футбол. Германия. Бундеслига
Фрайбург — Кёльн 2:0
Голы: 1:0 Михаэль Грегорич (72'), 2:0 Роланд Шаллаи (90 + 5') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кильянн Сильдийя (Лукас Кюблер, 74'), Маттиас Гинтер, Мануэль Гульде, Жорди Макенго (Ноа Вайсхаупт, 75'), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Рицу Доан, Мерлин Рёль (Чуквубуйке Адаму, 90'), Винченцо Грифо (Роланд Шаллаи, 66'), Лукас Хёлер (Михаэль Грегорич, 66') Кёльн: Марвин Швебе, Эрик Мартель, Юлиан Хабот, Тимо Хюберс, Бенно Шмиц, Флориан Кайнц (Марк Ут, 61'), Деян Любичич (Линтон Майна, 61'), Дейви Зельке, Джан-Лука Вальдшмидт (Денис Хусейнбашич, 61'), Ян Тильман (Лука Килиан, 66'), Max Finkgrafe (Расмус Карстенсен, 73') Предупреждения: Деян Любичич (27'), Юлиан Хабот (31'), Николас Хефлер (40'), Флориан Кайнц (57'), Юлиан Хабот (62')
Календарь и таблица Бундеслиги
«Фрайбург» (24 очка) поднялся на шестое место в бундеслиге. «Кельн» (10) идет на 15-й строчке в турнирной таблице.