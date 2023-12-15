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    Степашин: Давайте хотя бы одного арбитра на детекторе лжи проверим

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    Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин раскритиковал арбитров РПЛ.

    Сергей Степашин
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    Сергей Степашин

    «Вы правильно сформулировали тему — у меня точно такие же сомнения. Опять же, вспомнил все-того же Казарцева, остался еще этот "великий" Кукуляк.

    Когда были явные подыгрывания Кукуляком, не удалявшего соперника, а затем удалявшего наших игроков, я тогда предложил — давайте хотя бы одного арбитра на детекторе лжи проверим. Хоть одного, пускай они почувствуют. А то судьи — неприкасаемые, на кобыле не подъедешь. Что это такое? Вы деньги получаете.

    Мысль хорошая. Я к ней возвращаюсь. Давайте Казарцева пропустим через детектор лжи и спросим, почему он не увидел чистейшей воды симуляцию. Ты же на ВАР, посмотри!

    Что касается этого самого ВАР, то дело вот в чем — его кто смотрит? Человек, судья. И, если судья на поле может ошибиться из-за неправильно выбранной позиции или из-за чего-нибудь еще, то там ты можешь десять раз посмотреть. Это значит не ошибка, это значит предвзятость, а за нее надо отвечать. Это недобросовестность, я еще мягко говорю.

    Когда-нибудь и это может быть идеальным. Я понимаю, что это все сложно, но идеальный вариант когда через 10-15 лет, а может и раньше ВАР будет с искусственным интеллектом. Правда, его тоже программирует человек.

    Давайте с офсайда. Ну что, мы не можем офсайдные линии провести? Во всем мире это есть. Офсайдную линию проведите — что, это технически сложно сделать, что ли? Но все-таки все равно — все упирается в человека.

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    • И здесь и судейская коллегия, и исполком РФС должны принимать более жесткие меры. Вы смотрите, сколько раз тренеры просто срывались! И Сергей Семак, который деликатный, сдержанный человек. Валера Карпин, тот, конечно, всегда может что-нибудь лупануть, и другие тоже не сдерживались. А болельщику что? Это подрыв не только самого спорта, но и самого понятия "футбол".

    Мы совсем недавно переговорили с Михаилом Гершковичем, с Юрием Семиным, с Олегом Романцевым, чтобы еще раз к этой теме вернуться. Я не случайно называю этих людей, потому что они проявили себя в разных клубах, каждый из них играл в "Динамо" и даже какое-то время тренировали его», — приводит слова Степашина «Московский комсомолец».

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