Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций

по итогам шестого тура группового этапа определились все участники плей-офф.

Из каждой группы в плей-офф вышли по две команды, занявшие первые два места. Также в турнир перешли команды, которые стали третьими в своих группах в Лиге Европы.

С первого места вышли «Лилль», «Маккаби» (Тель-Авив), «Виктория», «Брюгге», «Астон Вилла», «Фиорентина», ПАОК, «Фенербахче», а со второго — «Слован», «Гент», «Динамо» (Загреб), «Буде-Глимт», «Легия», «Ференцварош», «Айнтрахт», «Лудогорец».

Из Лиги Европы в Лигу конференций перешли «Олимпиакос», «Аякс», «Бетис», «Штурм», «Юнион», «Маккаби» (Хайфа), «Серветт», «Мольде».

Команды, занявшие первые места в своих группах, вышли в 1/8 финала турнира. Клубы, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и вылетевшие в турнир из Лиги Европы, примут участие в стыковых матчах.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций пройдет 18 декабря. Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля.