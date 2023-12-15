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    Корнеев: При нынешнем тренере у Миранчука нет шансов заиграть в «Аталанте»

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что Алексей Миранчук не сможет стать основным игроком «Аталанты».

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    «Аталанта» в шестом туре группового этапа Лиги Европы разгромила польский «Ракув» со счетом 4:0. Миранчук в этой игре отметился результативной передачей.

    «Порадуемся за наших. Даже если это резервный состав, это ничего не меняет. Мы знаем качества Миранчука. Если чуть дать ему время подумать, это чревато для соперника. Он очень хорошо действует в своих зонах.

    Именно с Гасперини у Миранчука нет шансов. Если поменяется тренер, то, может быть, еще можно подождать, но с этим тренером точно шансов нет», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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