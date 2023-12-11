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    Представитель Миранчука: Сейчас нет никаких переговоров по поводу возможного ухода из «Аталанты»

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    Валерио Джуффрида, представитель полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о будущем россиянина.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Переход Миранчука в другой клуб? Сейчас Миранчук играет за "Аталанту". Но может случиться все что угодно. В последнем матче против "Милана" Алексей сыграл хорошо и отдал прекрасную голевую передачу. Когда он играет, это важный футболист для "Аталанты". На данный момент нет ничего конкретного.

    Сейчас нет никаких переговоров по поводу возможного ухода Миранчука из "Аталанты". Но не могу быть уверен, что в будущем не будет интереса от какого-либо клуба. Конечно, он будет», — цитирует Джуффриду «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне 28-летний россиянин провел за «Аталанту» 9 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с итальянской командой рассчитан до лета 2025 года.

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