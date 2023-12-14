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    «Зенит» и «Коринтианс» не могут согласовать трансфер Ренана

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    Переговоры «Зенита» и «Коринтианс» по трансферу защитника Роберта Ренана зашли в тупик.

    Роберт Ренан
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    Роберт Ренан

    По информации ESPN Brasil, «Зенит» готов отпустить Ренана в аренду только на шесть месяцев или с оговоркой, которая позволит продать игрока в любой момент.

    Источник отмечает, что «Коринтианс» не устраивают подобные условия.

    Клуб из Сан-Паулу хочет, чтобы Ренан полностью провел в команде сезон-2024.

    Скорее всего, «Зенит» попробует договориться о переходе Роберта в другой бразильский клуб.

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    Transfermarkt оценивает стоимость Ренана в девять миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что неназванный европейский клуб готов заплатить за Ренана 25 миллионов евро.

    Ренан перешел в «Зенит» в начале 2023 года на правах свободного агента. До этого он выступал за «Коринтианс».

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