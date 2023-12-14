«Зенит» и «Коринтианс» не могут согласовать трансфер Ренана

Переговорыпо трансферу защитниказашли в тупик.

По информации ESPN Brasil, «Зенит» готов отпустить Ренана в аренду только на шесть месяцев или с оговоркой, которая позволит продать игрока в любой момент.

Источник отмечает, что «Коринтианс» не устраивают подобные условия.

Клуб из Сан-Паулу хочет, чтобы Ренан полностью провел в команде сезон-2024.

Скорее всего, «Зенит» попробует договориться о переходе Роберта в другой бразильский клуб.

В текущем сезоне 20-летний бразилец провел в чемпионате России четыре матча.

Transfermarkt оценивает стоимость Ренана в девять миллионов евро.

Ранее сообщалось, что неназванный европейский клуб готов заплатить за Ренана 25 миллионов евро.

Ренан перешел в «Зенит» в начале 2023 года на правах свободного агента. До этого он выступал за «Коринтианс».