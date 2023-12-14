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    Моуринью: Мы сами виноваты в том, что финишировали вторыми в Лиге Европы

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги группового этапа Лиги Европы после победы над «Шерифом» (3:0).

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    «Мы сами виноваты в том, что финишировали вторыми. У нас было одно ужасное выступление в Праге (0:2 со "Славией"), которое все испортило.

    Мы выиграли домашние матчи, провели две достойные встречи на выезде, но мы не можем играть так, как это было в гостях со "Славией". Нашим наказанием стало то, что нам придется провести два лишних матча, хотя мы и так должны играть реже, чем приходится.

    Да, мы заняли второе место, но команды, вылетевшие из Лиги чемпионов, не будут рады попасть на нас», — сказал Моуринью Sky Sport Italia.

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