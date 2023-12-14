Моуринью: Мы сами виноваты в том, что финишировали вторыми в Лиге Европы

Главный тренерподвел итоги группового этапа Лиги Европы после победы над(3:0).

«Мы сами виноваты в том, что финишировали вторыми. У нас было одно ужасное выступление в Праге (0:2 со "Славией"), которое все испортило.

Мы выиграли домашние матчи, провели две достойные встречи на выезде, но мы не можем играть так, как это было в гостях со "Славией". Нашим наказанием стало то, что нам придется провести два лишних матча, хотя мы и так должны играть реже, чем приходится.

Да, мы заняли второе место, но команды, вылетевшие из Лиги чемпионов, не будут рады попасть на нас», — сказал Моуринью Sky Sport Italia.

По итогам группового этапа Лиги Европы «Рома» заняла 2-е место с 13-ю очками в активе. Команда вышла в 1/16 финала турнира.