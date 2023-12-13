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    Тренер «Рубина»: Зимой продажа Даку исключена

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что казанский клуб не планирует продавать нападающего Мирлинда Даку во время зимней паузы в РПЛ.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Даку еще есть куда расти. Мы видим, где ему нужно добавить. Если он это сделает, то выйдет на топ уровень.

    За Даку уже охотятся клубы с предложениями? Ему надо уворачиваться!

    Зимой продажа Даку исключена. И он сам не желает расставаться с клубом. Понимает, что ему нужно хорошо пройти зимние сборы, здорово отыграть весной и в хорошей форме подойти к Евро-2024.

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    • Помимо Даку, потенциально уехать в Европу могут Вуячич и Иву. Также мы видим высокий потенциал у Чумича — это нестандартность действий, дриблинга, скорость. Но и ему есть в чем прибавлять», — приводит слова Рахимова «Татар Информ».

    Даку провел в текущем чемпионате России 16 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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