Тренер «Рубина»: Зимой продажа Даку исключена

Главный тренер «Рубина»заявил, что казанский клуб не планирует продавать нападающегово время зимней паузы в РПЛ.

«Даку еще есть куда расти. Мы видим, где ему нужно добавить. Если он это сделает, то выйдет на топ уровень.

За Даку уже охотятся клубы с предложениями? Ему надо уворачиваться!

Зимой продажа Даку исключена. И он сам не желает расставаться с клубом. Понимает, что ему нужно хорошо пройти зимние сборы, здорово отыграть весной и в хорошей форме подойти к Евро-2024.

Помимо Даку, потенциально уехать в Европу могут Вуячич и Иву. Также мы видим высокий потенциал у Чумича — это нестандартность действий, дриблинга, скорость. Но и ему есть в чем прибавлять», — приводит слова Рахимова «Татар Информ».

Даку провел в текущем чемпионате России 16 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.