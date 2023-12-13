Осинькин об игре «Крыльев Советов»: Команда стала психологически сильнее

Главный тренерподвел итоги 2023-го года для самарского клуба.

«Если оценивать все российские клубы, то, наверное, мало команд, которые настолько по-разному играли в течение 2023 года, если отталкиваться от места в турнирной таблице. Это давит на восприятие.

У "Крыльев" не очень качественной получилась концовка сезона-2022/23, и, наоборот, начало нынешнего чемпионата вышло удачным. Если все это сложить, то можно поставить клубу "четверку" за 2023 год.

Весной "Крылья" поставили себя в такую ситуацию, когда буквально нужно было совершать подвиги. Мы смогли это сделать, и команда стала психологически сильнее. Этот отрезок в целом был достаточно противоречивым.

Мы отлично играли в Кубке, без явных провалов, ровно смотрелись со всеми соперниками. Вообще считаю, что именно качество игры, а не место в турнирной таблице, кардинально не отличалось весной, когда боролись за выживание, и осенью, когда закончили на шестом месте. Конечно, сейчас мы себя увереннее чувствуем, но это больше психология — огромного мастерства явно не могло так быстро прибавиться.

Повлияло и то, что до этого у "Крыльев" было гораздо больше потерь. А сейчас мы никого не взяли, но и потеряли только Коваленко. То есть поймали некую стабильность, которая и дала возможность найти внутренние резервы и прогрессировать за счет стабильности состава. Особенно хотел бы отметить, что все футболисты "Крыльев" к своей работе относятся очень профессионально», — сказал Осинькин Sport24.

После 18-и туров «Крылья Советов» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе.