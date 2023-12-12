ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антони МарсьяльТрансферный дайджест. 5 декабря — 11 декабря
  • 16:12
    • Стали известны номинанты на приз тренеру года от Globe Soccer Awards
  • 15:45
    • Ионов покинет «Ростов»
  • 15:05
    • Один из лидеров «Челси» получил серьезную травму
  • 14:48
    • «Крылья Советов» продлили контракт с бразильским защитником
    Все новости спорта

    Официально: Костанца продлил контракт с «Крыльями» до лета 2028 года

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов
    «Крылья Советов» продлили контракт с полузащитником Фернандо Костанца, сообщает пресс-служба клуба.

    Фернандо Костанца
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фернандо Костанца

    Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2027/28.

    Фернандо перешел в «Крылья» зимой 2022 года из «Шерифа». В текущем чемпионате на его счету 14 матчей и 2 гола во всех турнирах. Всего в составе самарской команды Костанца провел 43 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

    «Фернандо — это наш лидер. Думаю, ни у кого это не вызывает сомнений. Мы рады, что он будет выступать за "Крылья" еще долгое время. Фернандо очень комфортно чувствует себя в Самаре, а все мы очень довольны его игрой. Уверен, что футболист сможет принести нам очень много пользы», — заявил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» бесславно вылетит из Лиги чемпионов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Голландский клуб может завершить групповой этап победой
  • ПСВ — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Соперники не будут думать об обороне
  • «Интер» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Шахтер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры