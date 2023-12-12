«Крылья Советов» продлили контракт с бразильским защитником

подписали новый контракт с защитником. Об этом сообщил главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

«По Фернандо Костанце: мы не так давно продлили его контракт, договорились с ним. Ему комфортно, он профессионал.

Мы очень хотели продлить с ним соглашение, мы этого достигли. У него есть определенная сумма отступных, но теперь она уже более безопасная для нас.

А по Гарре ситуация сложнее», — сказал Осинькин в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Костанца провел в текущем чемпионате России 14 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.