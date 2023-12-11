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    Орлов: «Краснодар» заслуженно выиграл первую часть РПЛ

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    Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему «Краснодар» занимает первое место в РПЛ по итогам 18 туров.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «"Краснодар" вырвал победу в концовке игры с ЦСКА. Для хозяев матч получился трудным. Первый тайм остался за армейцами. Они великолепно прессинговали, контролировали центр поля, имели перспективные подходы. А после перерыва картина изменилась. "Быки" стали действовать агрессивнее. Гол на счету Кривцова. А ведь парень не прошел московскую школу или питерскую академию. Он играл в Муроме, владимирском "Торпедо", Томи». И при этом у него культура игры — довольно высокая. В последнее время потерял место в составе, но не закис, принес команде пользу. Прочувствовал момент, опередил игрока ЦСКА, хлестко пробил. Опытнейший Акинфеев оказался не готов к такому удару, мяч достал, но не вытащил. «Стандарты» — грозное оружие команды Ивича, все очень четко исполнено. Великолепный гол.

    «Краснодар» заслуженно выиграл первую часть чемпионата. Как правило, кто меньше всех пропускает, тот и становится чемпионом. Видите, пока этот принцип работает.

    В чем «Краснодар» превзошел «Зенит» осенью? Если сравнивать составы, то явный козырь южан — вратарь Сафонов. Кордоба забил меньше Кассьерры, удалился. Но он очень часто делал разницу, решал исходы встреч. Мне очень нравится Олусегун. Потрясающий футболист!

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    Считаю, «Краснодар» явно угадал с приобретением центрального защитника Алонсо. В общем, крепкая, ровная, сбалансированная команда.

    Календарь и таблица РПЛ

    Но я от своих слов не отказываюсь. Для борьбы за чемпионство на длинной дистанции клубу нужно приобрести еще двух классных футболистов. Ведь даже победы в последних двух турах — над «Оренбургом» и ЦСКА — одержаны на тоненького. Сказывалось отсутствие Кордобы. Против армейцев подопечные Ивича, по сути, создали один голевой момент. Необходима качественная, длинная скамейка«, — приводит слова Орлова "Спорт-Экспресс".

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