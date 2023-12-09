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    Павлюченко: Мечтаю, чтобы «Краснодар» и Галицкий стали чемпионами

    Футбол Краснодар Зенит Спартак
    Бывший нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко признался, что в этом сезоне болеет за «Краснодар».

    Роман Павлюченко
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    Роман Павлюченко

    «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 17 туров. В ближайшем матче команда Владимира Ивича сыграет на своем поле с московским ЦСКА.

    «"Краснодар" на первом месте, но расслабляться не стоит. Не думаю, что футболисты уже думают о том, что могут стать чемпионами. Конечно, я хочу, чтобы "Краснодар" в этом сезоне стал чемпионом. Хочу, чтобы Галицкий выиграл чемпионат. Мечтаю об этом. Но еще много игр, а чемпионат у нас непредсказуем. Они в чемпионской гонке.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Краснодар" — ЦСКА

    Да, Кордоба — ключевой игрок. Его дисквалификация — проблема для "Краснодара" в атаке. Но думаю, что тренерский штаб понимает, что надо готовиться без него. Будут искать замену. Незаменимых нет. Да, потеря, но для этого и существует тренерский штаб, чтобы решать проблемы.

    Может, в трансферное окно приедет игрок, который на две головы будет выше Кордобы. "Краснодар" и без него будет хорошо выглядеть — у них есть командная игра», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

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