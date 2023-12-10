Салах прокомментировал 200-й гол за «Ливерпуль»

Форвард «Ливерпуля»высказался о победе над «Кристал Пэлас» (2:1) в 16-м туре РПЛ.

Нападающий отметился 200-м голом за клуб во всех турнирах.

«Я думаю, самое главное, что мы выиграли. Было действительно тяжело, но, конечно, когда ты побеждаешь и забиваешь голы, это отличное чувство. Я рад достижению, а также тому, что команда выиграла матч.

Я вижу характер у команды, мы продолжаем бороться до конца. Мы сделали так в этой игре и в предыдущих. Мы извлекаем из этого что-то положительное.

Конечно, сейчас у нас как бы новая команда, потому что в стартовом составе шесть-семь новых игроков. Нам просто нужно дать им наш совет — мне, Вирджилу и остальным ребятам. Они многому учатся, они действительно хорошие ребята и способны учиться. Я беру это из 2019 года. Думаю, что есть сходство, но, конечно, ребята тоже многого добиваются — мы должны отдать им должное. Я уверен, что в этом году мы сможем сделать что-то особенное», — приводит Салаха официальный сайт «Ливерпуля» со ссылкой на TNT Sports.